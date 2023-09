Unternehmensgewinne treiben Inflation an

Düsseldorf. Kräftige Unternehmensgewinne haben die Inflation in der BRD befeuert. Wie das Institut IMK der Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag mitteilte, habe eine »Gewinninflation« neben Preisschocks bei Energie und Nahrungsmitteln in den Jahren 2022 und 2023 wesentlichen Einfluss auf die hohe Teuerungsrate gehabt. Auffällig waren demnach die Bereiche Bau, Handel, Verkehr und Gastgewerbe, produzierendes Gewerbe sowie Landwirtschaft. Die Bereiche hätten zwischen Anfang 2021 bis Ende des zweiten Quartals 2023 Gewinnsteigerungen in der Spitze um knapp 50 bis fast 100 Prozent verglichen mit 2019 verzeichnet. (AFP/jW)