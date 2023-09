Arbeiter eingeklemmt und tödlich verletzt

Itzehoe. Bei einem Arbeitsunfall ist am Montag in Schleswig-Holstein ein Mann zwischen einem Lastwagen und einer Laderampe eingeklemmt worden und getötet. Wie die Polizei in Itzehoe mitteilte, arbeitete der 57jährige am Vormittag in Marne vor der Rampe mehrerer Geschäfte, als der Lastwagen rückwärts heranfuhr. Er geriet dabei zwischen das Fahrzeug und die Rampe. Der Mann erlitt bei dem Unglück tödliche Verletzungen. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Ablauf des Geschehens auf. (AFP/jW)