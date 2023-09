Nachschlag: Falsche Spur

Danish Defence Command/Handout via REUTERS Wem nützt es? Die entscheidende Frage wird bei den Ermittlungen im Fall Nord Stream nur selten gestellt (Bornholm, 27.9.2022)

Nein, das war keine Wiederholung des Krimis vom Sonntag abend. Aber spannend war die Reportage zur Frage, wer die Nord-Stream-Pipelines gesprengt hat, schon. Also, es scheint tatsächlich möglich, dass die Gasröhren von wenigen Tauchern von einer kleinen Yacht aus zerstört wurden. Das hat das Fernsehteam vorgeführt. Auch sollen bisher keine ernstzunehmenden Hinweise gefunden worden sein, dass Russland die Tat unter »falscher Flagge« begangen hat, wie es zuletzt der Sender RTL verbreitete. Pikant: Der Doku zufolge hat einer der mutmaßlichen Beteiligten Kontakte in die Kiewer Militärführung. Aber es bleiben doch Zweifel an der Darstellung, dass irgend jemand in der Ukraine oder die dortige Regierung selbst die Anschläge verantwortete. Zum Beispiel: Kaum war die Filmcrew in der Nähe der Pipelines aufgetaucht, stand sie unter Beobachtung diverser Kriegsschiffe. Denen wären die Bombenleger wohl kaum entgangen. Ein Argument mehr, dass die Ukraine-Spur eine Ablenkung ist. (jt)