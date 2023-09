20th Century Studios/dpa Auf der Suche nach dem goldenen Kind der KI: John David Washington als Joshua

KI, also die Technik der sogenannten künstlichen Intelligenz, ist überall. Zumindest wird überall davon gesprochen, aber definitiv wird überall in sie sehr viel Geld investiert. Den einen ist sie das Tor zu einer himmlischen Zukunft, die Erleichterung im Alltag wie auch der Arbeitswelt verspricht. Anderen öffnet sie das Tor zu Hölle, da sie die (geistigen) Kapazitäten der Menschheit übersteigen und schließlich verdammen könnte. Soweit die populäre Erzählung. Zumindest ist KI bereits heute als Idee und seit neuestem auch als Werkzeug wertvoll genug, um Kriege darum zu führen.

Die Auseinandersetzungen rund um große Halbleiterproduzenten zeugen davon. Sanktionen, Drohungen und Militär im pazifischen Raum sind motiviert durch die Profitverheißungen wie auch die damit einhergehende politische Macht zukünftiger Technik. Die Diskussion um Sinn oder Unsinn von KI reichen weit, während in der Realität die Tatsachen bereits geschaffen wurden. An diese hält sich auch der britische Regisseur Gareth Edwards in seinem neuen Film in Disneys Diensten »The Creator«.

Edwards zeigt eine Welt, in der KI bereits etabliert ist. Die Technik ist in der Lage, vernunftbegabte mechanische Wesen zu entwickeln. Diese Wesen sind keine Roboter oder sprachbegabte Telefonassistenten, sondern eigenständig denkende »Simulanten«. Sie leben unter und mit Menschen, haben Beziehungen romantischer wie auch familiärer Natur. Sie sind in der von Edwards dargestellten Welt dem Menschen gleich. Einer philosophischen Ausein­andersetzung um die weitergehende Bedeutung dessen stellt sich Edwards erfrischenderweise nicht. Abhandlungen zu Transhumanismus etc. erspart er dem Publikum. Er stellt die Fakten seiner diegetischen Realität schlicht hin und richtet den Blick auf den globalen Konflikt zweier politischer Großmächte. Zum einen die USA, die KI verbannt haben, zum anderen eine nicht näher spezifizierte KI-freundliche Großmacht namens »Neue Asiatische Republik«.

Die Assoziationen seien mal dahingestellt. Inmitten dieses Konflikts möchte der Protagonist Joshua (John David Washington) seine totgeglaubte Ehefrau im feindlichen Gebiet finden, muss aber dafür im Auftrag der US-Armee einen besonders mächtigen »Simulanten« ausfindig machen, der gleichsam als Waffe gilt. Früh im Film stellt sich heraus, dass es sich bei dieser vorgeblichen Waffe um ein Kind handelt. Zur geerdeten Science Fiction gesellt sich so noch menschliches Drama. Typisch für Edwards funktioniert der Film aber auch als Kriegsfilm. Entsprechende inhaltliche wie auch ästhetische Elemente, die aus Edwards’ bisheriger Filmographie bekannt sind, findet man auch hier. Allen voran Edwards’ Faszination für das Himmelfahrtskommando. Nicht zuletzt wegen der Heroisierung eines ebensolchen hinterlässt »The Creator« einen merkwürdigen Nachgeschmack.

Edwards stellt die sogenannte Neue Asiatische Republik als ein von der US-amerikanischen Übermacht überfallenes Opfer dar. »Simulanten« wie auch »Neue Asiatische Republik« wollen nichts als überleben und haben sonst keinerlei Motivation für eine Auseinandersetzung. Passend dazu bestückt Edwards diese mit einer an Postkarten-Schleichwegbuddhismus erinnernde Kultur und Religion; ein »Orientalismus«, der sogar den schrecklichen Film »Sieben Jahre in Tibet« (Jean-Jacques Annaud, 1997) heraufbeschwört. Wie auch dort bedient sich »The Creator« beim Klischee des unschuldigen Kindes, um Sympathie für seine Sache zu gewinnen. Eben jene Sache, die Edwards in seiner gesamten Filmographie in den Mittelpunkt gestellt hat: die »Freiheit«. So antiamerikanisch »The Creator« seine Geschichte scheinbar erzählt, bleibt Edwards mit seiner Werbung für das Himmelfahrtskommando im Freiheitskampf paradoxerweise doch – im schlechtesten Sinne – sehr amerikanisch und ist so auch den Propagandamethoden des antikommunistischen »Sieben Jahre in Tibet« unglücklicherweise sehr ähnlich. Sozusagen unter falscher Flagge.