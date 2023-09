Michael Kappeler/dpa Noch nicht alles erreicht: Staatsminister Carsten Schneider (SPD) am Mittwoch mit seinem Report in Berlin

Die frohe Kunde birgt so manche schlechte Nachricht: Am Mittwoch hat Carsten Schneider (SPD) den aktuellen Bericht der Bundesregierung zum »Stand der Deutschen Einheit« vorgelegt. Diese sei »vollendet«, aber nicht »vollkommen«, philosophierte der Regierungsbeauftragte für Ostdeutschland laut einer begleitenden Mitteilung. Es bestünden nach wie vor »regionale Unterschiede«, besonders zwischen »strukturstarken und strukturschwachen« Regionen. Die befänden sich allerdings gleichermaßen im Osten und im Westen der BRD.

Das insgesamt 176 Seiten zählende Dokument steigt materiell ein. Seit 1. Juli dieses Jahres sei der Rentenwert Ost mit 37,60 Euro auf Westniveau angekommen. Erklärt wird das mit »der guten Lohnentwicklung«. Unter der Überschrift »Mindestlohn steigt« ist zu erfahren, wo in der Bundesrepublik eine Änderung des gesetzlichen Mindesteinkommens die meisten Beschäftigtenverhältnisse trifft. Die Anhebung auf einen Stundensatz von zwölf Euro je Stunde habe 14,8 Prozent bundesweit betroffen. Im Osten waren es 18 Prozent. Sachsen-Anhalt liege mit 18,6 Prozent an der Spitze.

Der Ostbeauftragte der Linke-Fraktion im Bundestag, Sören Pellmann aus Leipzig, stellte am Mittwoch klar, dass die BRD von einer Einheit bei Löhnen und Wirtschaftskraft »noch immer Lichtjahre entfernt« sei. Es brauche »Lohneinheit bis 2025«, einen Inflationsausgleich für alle Rentnerinnen und Rentner sowie »mehr Posten für den Osten«, forderte er in einer Mitteilung. Pellmanns Fraktionschef, Dietmar Bartsch aus Rostock, stellte am Mittwoch vor Veröffentlichung des Berichts fest, dass sich »viel zu wenig« bewege und die Ampelregierung »objektiv alles dafür« tue, »dass Wut und Unzufriedenheit im Osten anwachsen«.

Die könnten sich in den Kohleregionen des Ostens in Stimmen für die AfD ummünzen. Schneiders Zwischenfazit zum sogenannten Strukturwandel fällt allerdings dürftig aus. Vom Bund seien für alle Reviere »bereits über 100 Maßnahmen« beschlossen worden, Volumen: 20 Milliarden Euro – für alle Braunkohleländer. Bis 2038 stehen laut Bericht nur noch rund sechs Milliarden Euro zusätzlich für Maßnahmen des Bundes zur Verfügung. Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen konkurrieren demnach aber auch um Finanzhilfen des Bundes von 14 Milliarden Euro »für besonders bedeutsame Investitionen« der Länder und Kommunen. Und weniger als zwei weitere Milliarden Euro seien vorhanden für »strukturschwache Standorte von Steinkohlekraftwerken in Ost und West sowie die Braunkohlereviere Helmstedt und Altenburger Land«.

Indirekt räumt der Bericht zur »Einheit« ein, dass die politisch Verantwortlichen in den ostdeutschen Bundesländern den Konzentrationsprozessen freien Lauf gelassen haben. Zuletzt lebten im Osten nur noch 55 Prozent der Menschen auf dem Land. Die Altersschere zwischen urbanen und ländlichen Räumen ging in den »neuen Ländern« weiter auseinander. Mehr ältere Menschen leben außerhalb der großen Städte, während es Menschen im erwerbsfähigen Alter genau dorthin zog. Auch über Geburtenrückgang und Abwanderung in den Westen informiert das Papier. Hier gilt ebenfalls: im Osten nichts Neues. Ein Stück DDR-Erbe zeigt immerhin noch Wirkung: »In Ostdeutschland besuchten 53,3 Prozent der unter Dreijährigen eine Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege, in Westdeutschland waren es 31,8 Prozent.« Hier sei eine Annäherung erfolgt.

Die Ansiedlung westlicher Industriekonzerne im Osten begrüßt der Bericht, vor allem im Bereich Mikroelektronik. Die Automobilindustrie unterhalte noch 12 Produktionsstandorte und zehn Prozent der Beschäftigten dieser Branche arbeiten in Ostdeutschland, heißt es. Den absehbaren Verlust zahlreicher dieser Arbeitsplätze umschreibt der Bericht damit, dass Volkswagen seine bestehenden Montagewerke in Dresden und Zwickau »für eine reine Produktion von Elektrofahrzeugen« umstrukturiere. Ein weiteres Armutszeugnis versteckt sich in einer Zwischenüberschrift: »Digitale Infrastruktur auf dem Weg zur Flächenabdeckung«.