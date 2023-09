Steigender Absatz von Industrierobotern

Stuttgart. Der weltweite Absatz von Industrierobotern hat 2022 im Vergleich zum Rekordwert aus dem Vorjahr noch einmal um etwa fünf Prozent zugelegt, wie die International Federation of Robotics (IFR) am Dienstag mitteilte. 553.052 neue Anlagen in Fabriken wurden rund um den Globus installiert. Für das laufende Jahr erwartet der Verband ein Wachstum von etwa sieben Prozent. In der BRD ging die Anzahl neu installierter Roboter um rund 1,1 Prozent auf 25.636 zurück. Mit insgesamt 259.626 eingesetzten Robotern blieb die deutsche Industrie aber die am stärksten automatisierte in Europa. (Reuters/jW)