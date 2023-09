Mali verschiebt Präsidentschaftswahl

Bamako. Die für Februar kommenden Jahres geplante Präsidentschaftswahl in Mali wird »aus technischen Gründen« verschoben, teilte die Übergangsregierung am Montag in der Hauptstadt Bamako mit. Als Gründe wurden die Aktualisierung der Wählerliste sowie Probleme mit einer Zensusdatenbank angeführt. Ein neues Wahldatum solle zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. (dpa/jW)