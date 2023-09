Morales will in Bolivien erneut Staatschef werden

La Paz. Der ehemalige bolivianische Präsident Evo Morales will bei der nächsten Wahl im Jahr 2025 erneut für das Amt kandidieren. Wegen Angriffen der Regierung gegen ihn sehe er sich gezwungen, den Bitten seiner Anhänger nachzukommen und anzutreten, schrieb der 63 Jahre alte Linkspolitiker am Sonntag (Ortszeit) in Social Media. Morales und Präsident Luis Arce, sein früherer Wirtschaftsminister und ebenfalls Mitglied der sozialistischen MAS-Partei, haben sich inzwischen überworfen. Die Regierung wolle ihn eliminieren, auch physisch, schrieb der Exstaatschef am Sonntag. Morales war 2006 der erste indigene Präsident des südamerikanischen Landes geworden und 2019 von der rechten Opposition aus dem Amt geputscht worden. (dpa/jW)