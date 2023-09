Kanada: Weitere Infos zu Attentat auf Sikh

Ottawa. Der Hinweis auf eine mutmaßliche Verbindung der indischen Regierung zum Mord am Sikh-Aktivisten Hardeep Singh Nijjar im Juni stammt den USA zufolge von westlichen Geheimdiensten. »Es gab dazu einen Austausch von nachrichtendienstlichen Informationen unter den Five-Eyes-Partnern«, bestätigte der US-Botschafter in Kanada, David Cohen, dem kanadischen Sender CTV am Sonntag (Ortszeit). Zu den »Five Eyes«-Staaten, die regelmäßig miteinander Informationen teilen, gehören die USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada. Zuvor hatte dies bereits die kanadische Vizepremierministerin Christina Alexandra Freeland gegenüber CBC angedeutet. Ob in dem Fall die USA die Hinweise an Kanada weitergegeben hatte, bestätigte Cohen in dem exklusiven CTV-Gespräch am Sonntag nicht. Er sagte lediglich: »Es gab eine Menge Kommunikation zwischen Kanada und den USA dazu.« (dpa/jW)