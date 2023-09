BMW-Batteriewerk in Niederbayern kommt

Straßkirchen. Der Weg ist frei für das zentrale Batteriewerk des Autobauers BMW im niederbayerischen Straßkirchen: Mit großer Mehrheit haben sich die Straßkirchner bei einem Bürgerentscheid am Sonntag für die Ansiedlung der Fabrik ausgesprochen, wie die Gemeinde am Montag mitteilte. BMW will dort pro Jahr 600.000 Hochvoltspeicher für Elektroautos montieren. Für den Konzern hat die Fabrik zentrale Bedeutung für das Hochfahren der Elektroautoproduktion. Von ihr aus sollen die Fahrzeugwerke im 40 Kilometer entfernten Dingolfing sowie in Regensburg und München beliefert werden. (dpa/jW)