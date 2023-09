Bund prüft Verkauf von MAN-Sparte nach China

Düsseldorf. Die Bundesregierung nimmt den Verkauf einer Augsburger Volkswagen-Tochter nach China genauer unter die Lupe. MAN Energy Solutions bestätigte am Montag einen Bericht des Handelsblatts, wonach das Bundeswirtschaftsministerium eine vertiefte Prüfung des Verkaufs der Gasturbinensparte an die staatliche chinesische CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co. (GHGT) eingeleitet habe. Wenn das Ministerium zu dem Schluss komme, dass dadurch die »nationale Ordnung oder Sicherheit« gefährdet sein könnte, könne die Bundesregierung den Verkauf noch verbieten. (Reuters/jW)