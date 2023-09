Seeliger/imago Die Armut bekämpft sie nicht: Wer nichts hat, muss hierzulande vom Gabenzaun bedacht werden

Soziale Demagogie statt Sozialpolitik ist Programm der Ampelkoalition. Zum Wochenende hatte die Rheinische Post aus Kreisen der Regierung erfahren, dass vor der Kabinettsabstimmung über die Kindergrundsicherung an diesem Mittwoch eine Einigung erzielt werden konnte. Diese bedeutet, etwa den während der Coronapandemie beschlossenen Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro für Kinder von Asylsuchenden zu streichen. Das ohnehin zur Farce gestutzte »zentrale sozialpolitische Projekt« der Bundesregierung erzeugt somit einmal mehr, was die Regierung vorgibt, bekämpfen zu wollen: Armut und Ungleichheit.

»Unkluge Fehlanreize im Asylrecht« würden durch die Einigung »auf Betreiben des Bundesfinanzministeriums vermieden«, zitierte die Rheinischen Post aus »Kreisen« des Ressorts von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Diese Äußerung passt in eine von oben orchestrierte Debatte, in der Regierungs- wie die meisten der Oppositionsparteien unisono mit Forderungen nach mehr Abschiebungen auftreten. Schon zu Beginn der Auseinandersetzung um den Etat für die Kindergrundsicherung hatte Lindner die wachsende Anzahl von mittlerweile an die drei Millionen armen Kindern in der Bundesrepublik auf Zuwanderung zurückgeführt.

Während nach Vorschlag der »Mindestlohnkommission« bis 2025 nur mickrige Mindestlohnerhöhungen auf Centniveau erfolgen sollen, wird der im Januar anstehende Inflationsausgleich beim »Existenzminimum« im Bürgergeld mit verschärftem Ton attackiert. Bedeutet der Haushalt der »Fortschrittskoalition« zusammengefasst bereits nur Mehrausgaben für Rüstung und Umverteilung per Kürzung im Sozialen, spielt die Bundesregierung nun zusätzlich die Ärmsten der Armen gegeneinander aus.

»Für Waffen ist ganz offensichtlich unendlich Geld da, es wird quasi über Nacht gedruckt«, erklärte Susanne Ferschl am Montag gegenüber jW. Bei Leistungen für jene Menschen, die vor Waffengewalt und Krieg in die BRD flüchten, werde aber »der Rotstift angesetzt«. Nicht Zuwanderung, »sondern niedrige Erwerbseinkommen bei hoher Inflation und unzureichende Kinderbetreuungsstrukturen« seien für immer mehr arme Kindern hierzulande ursächlich, sagte die Kovorsitzende der Bundestagsfraktion von Die Linke zu jW. Statt Spaltungsdebatten zu befeuern, sollte die Ampelregierung »die konkreten Probleme anpacken«.

Von der Kindergrundsicherung ist – bereits der von Familienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) viel zu niedrig angesetzte Haushaltsposten ließ es ahnen – nicht mehr als eine Verwaltungsreform zu erwarten. Eine wirksame Bekämpfung von Kinderarmut erreicht sie nicht, darüber sind sich Sozialforscher und Verbände weitgehend einig. Die nun beschlossene Streichung des Sofortzuschlags bedeute eine erneute Benachteiligung von geflüchteten Kindern, »die kinderrechtlich nicht hinnehmbar« sei, erklärte Eric Großhaus von der internationalen Kinderhilfsorganisation Save the Children am Montag gegenüber jW. Die Ungleichheit zwischen Kindern nehme mit dieser Entscheidung zu, »obwohl sie alle die gleichen Rechte auf Teilhabe und gesundes Aufwachsen haben«, so der Experte für Kinderarmut und soziale Ungleichheit.

Die Kindergrundsicherung sei entgegen ihrer vorgeblichen Funktion »nicht existenzsichernd«, monierte Susanne Ferschl. Doch Armutserfahrungen im Kindesalter hätten »gravierend negative Folgen« für die spätere Entwicklung. Arme Familien blieben auch mit der Kindergrundsicherung arm: »Sie haben nach der Reform nicht mehr Geld in der Tasche als jetzt«, ärgerte sich Ferschl im Gespräch. Das »zentrale sozialpolitische Projekt« sei »für ein so reiches Land ein ungeheures Armutszeugnis und ein Versagen der gesamten Ampel«, die »den betroffenen Kindern und auch der gesamten Gesellschaft« damit schade.