Richtigstellung

In dem jW-Beitrag »Das Worldcoinmobil« (Ausgabe vom 21.9.2023) wird der Eindruck erweckt, Frau Joana Cotar gehöre nicht mehr dem Deutschen Bundestag als Abgeordnete an und sei eine »Expolitikerin«. Beides ist unzutreffend. Weiterhin wird in dem Artikel behauptet, die Werbeaktion der Firma Open AI, in deren Rahmen ein Info­mobil im Berliner Regierungsviertel aufgebaut wurde, gehe auf eine Einladung der Initiative »Bitcoin im Bundestag« (BiB) zurück, der Frau Joana Cotar als verantwortliche Person angehört. Richtig ist, dass weder die Initiative BiB noch Frau Cotar in irgendeiner Verbindung mit dieser Werbeaktion stehen. Die Nutzung der dabei beworbenen Kryptowährung »Worldcoin« wird auch anderweitig von Frau Cotar nicht unterstützt. Wir bitten, die Fehler zu entschuldigen. (jW)