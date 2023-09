Russische Rohöllieferungen steigen trotz Sanktionen

Moskau. Die russischen Rohöllieferungen sind in diesem Frühjahr trotz der Sanktionen der EU und der G7 um 50 Prozent gestiegen. Dies berichtete die Financial Times am Montag unter Berufung auf Daten des Analyseunternehmens Kpler. Wegen des Anstiegs der Ölpreise seien auch die Einnahmen Russlands aus dem Ölgeschäft gewachsen, hieß es in dem Blatt weiter. Die Europäische Union, die G7-Staaten und Australien hatten im Dezember 2022 eine Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel für russisches Öl eingeführt. (Reuters/jW)