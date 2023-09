Kiew meldet Tod von russischem Admiral

Kiew. Beim ukrainischen Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte am Freitag ist nach Angaben aus Kiew auch der Flottenchef Wiktor Sokolow ums Leben gekommen. »Nach dem Treffer im Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte starben 34 Offiziere, darunter auch der Kommandeur der Schwarzmeerflotte Russlands«, teilte das ukrainische Militär am Montag auf Telegram mit. Von russischer Seite gibt es bisher keine Bestätigung. Am Freitag hatte das ukrainische Militär die Halbinsel Krim mit einem kombinierten Angriff von Drohnen und Marschflugkörpern überzogen. (dpa/jW)