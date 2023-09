USA: Molotowcocktails auf kubanische Botschaft

Havanna. Die kubanische Botschaft in Washington ist nach Angaben aus Havanna mit zwei Molotowcocktails angegriffen worden. Der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez sprach von einem »Terroranschlag«. Verletzt wurde in der diplomatischen Vertretung demnach niemand. Antikubanische Gruppen würden auf Gewalt zurückgreifen, wenn sie das Gefühl hätten, dass sie straflos davonkämen, schrieb Rodríguez auf X, ehemals Twitter. Der jüngste Angriff war wenige Stunden nach der Rückkehr des kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel nach Havanna passiert. Zuvor hatte er an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York teilgenommen. (AFP/jW)