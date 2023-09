Mehr Flüchtlinge aus Bergkarabach

Baku. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinem aserbaidschanischen Amtkollegen Ilham Alijew während eines Treffens in der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan am Montag zur Eroberung von Bergkarabach gratuliert. Mit der Unterstützung der Türkei leite man die regionalen Entwicklungen in die richtige Richtung, erklärte Alijew. Aserbaidschan macht zunehmend Druck auch auf Gebiete im Südosten Armeniens, um einen Korridor nach Nachitschewan zu schaffen.

Währenddessen wächst die Zahl der vor den aserbaidschanischen Truppen aus Bergkarabach fliehenden Armenier. Bis Montag mittag seien bereits 6.650 Flüchtlinge registriert worden, teilte die armenische Regierung auf Facebook mit. Vertreter Bergkarabachs und Aserbaidschans trafen sich am Montag unter russischer Vermittlung in Chodschali ein zweites Mal, Ergebnisse sind noch nicht bekannt. (dpa/jW)