Bulgarien: Russische Kirche geschlossen

Sofia. In Bulgariens Hauptstadt Sofia haben orthodoxe Christen am Sonntag gegen die Schließung einer russischen Kirche protestiert. Der oberste Geistliche des Gotteshauses, der auch Vertreter der Russisch-Orthodoxen Kirche ist, sowie zwei belarussische Priester sind wegen angeblicher Handlungen gegen die Sicherheit und Interessen des NATO- und EU-Mitgliedstaats des Landes verwiesen worden. Das Gotteshaus war am Freitag geschlossen worden. Konkrete Beschuldigungen gegen die drei ausgewiesenen Geistlichen seien nicht erhoben worden, sagte die russische Botschafterin in Sofia, Eleonora Mitrofanowa. (dpa/jW)