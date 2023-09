Spanien: Rechte Demo gegen Amnestien

Madrid. Tausende Menschen haben in Spanien gegen eine mögliche Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsbefürworter protestiert. Die Demonstranten folgten dem Aufruf der konservativen Volkspartei (PP) von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo und versammelten sich am Sonntag in Madrid. Hintergrund ist, dass die Sozialisten (PSOE) des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez erwägen, den Katalanen im Gegenzug für eine Unterstützung bei der Regierungsbildung eine Amnestie anzubieten. Laut der PP nahmen mehr als 30.000 Menschen am Protest teil. Auf einer Veranstaltung im katalanischen Pineda de Gavà bei Barcelona entgegnete der seit 2018 regierende Sánchez, die PP sei nur gegen eine Fortsetzung der Regierung der Linken. »Es tut mir leid, aber es wird eine sozialistische Regierung geben«, sagte er. (dpa/jW)