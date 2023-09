Kosovo: Bewaffneter Trupp im Norden »eingedrungen«

Pristina. In den fast ausschließlich von Serben bewohnten Norden des Kosovos soll eine militärisch ausgerüstete Kampftruppe eingedrungen sein. »Es sind mindestens 30 Mann, schwer bewaffnet, uniformiert, professionelle Militärs oder Polizisten, die im Dorf Banjska von unseren Polizeikräften umstellt sind«, sagte der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Pristina. Am frühen Morgen hatte sich der Trupp ein Gefecht mit kosovarischen Polizisten geliefert. Dabei wurden ein Beamter getötet und ein weiterer verletzt, wie das Innenministerium in Pristina bestätigte. (dpa/jW)