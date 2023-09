Erste Flüchtlinge aus Bergkarabach in Armenien

Jerewan. Nach der Eroberung der Enklave Bergkarabach durch Aserbaidschan sind erste armenische Flüchtlinge von dort nach Armenien evakuiert worden. Etwa 40 Personen seien am Sonntag im armenischen Grenzdorf Kornidsor angekommen, teilte die Verwaltung der südöstlichen Provinz Sjunik mit. Sie seien von russischen Friedenstruppen aus Bergkarabach begleitet worden. »Familien, die nach der jüngsten Militäroperation obdachlos sind und die aus der Republik ausreisen wollen, werden nach Armenien gebracht«, erklärte die Führung in Stepanakert am Sonntag. Dies werde unter dem Schutz russischer Friedenstruppen geschehen. (dpa/jW)