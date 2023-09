UNO: Netanjahu provoziert mit »Landkarte Israels«

New York. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat vor der UN-Vollversammlung eine »Israel«-Karte gezeigt – inklusive der palästinensischen Gebiete. Der Leiter der Palästinensischen Mission in Deutschland, Laith Arafeh, schrieb dazu am Freitag abend auf X: »Es gibt keine größere Beleidigung für jedes Grundprinzip der Vereinten Nationen, als zu sehen, wie Netanjahu vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine ›Landkarte Israels‹ zeigt, die das gesamte Land vom Fluss bis zum Meer umfasst und Palästina und sein Volk negiert.« Netanjahu hatte während seiner Rede vor der UN-Vollversammlung am Freitag zwei Karten des Nahen Ostens hochgehalten, um zu zeigen, wie sich Israel in den vergangenen Jahrzehnten mehreren Nachbarländern angenähert hat. Auf dem von ihm als Israel gekennzeichneten Bereich waren jedoch weder das Westjordanland noch der Gazastreifen eingezeichnet. (dpa/jW)