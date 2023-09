Des Kanzlers Schau-Zieren in Sachen Waffenlieferung geht in die fünfte Folge. Diesmal heißt der baldige Schrott »Taurus« und ist ein Marschflugkörper, der der Ukraine den Sieg bringen soll … Ach nein, der die Ukraine in eine »Position der Stärke« bringen wird, von der aus es erst Sinn ergibt, mit Russland zu verhandeln – so wird das heute von unseren Qualitätsmedien kommuniziert, um auch der immer größer werdenden Zahl von Verhandlungsbefürwortern Rechnung zu tragen. Das »Manifest für Frieden« knackt demnächst die Millionengrenze.

Schon im Juni hatte die ARD das mit der Position der Stärke von einer gut gestylten Militärexpertin namens Florence Gaub erfahren, die von Maischberger in ihrer Sendung gegen Wagenknecht in Stellung gebracht wurde. Gaub ist Forschungsdirektorin am NATO Defense College, und ihre Forschungsergebnisse überschneiden sich zufällig mit den Interessen der Rüstungsindustrie und weiterer Konzerne und Hedgefonds, die sich sehr gerne mit dem Neubau zerstörter Straßen, Brücken, Staudämmen etc. in der Ukraine befassen. Läden wie Cargill und Bayer/Monsanto interessieren sich auch für das fruchtbare Ackerland. Da kommen natürlich keine Bomben drauf, sondern Kunstdünger und Pestizide, was so ähnlich wirkt.

Um uns ebenfalls in eine Position der Stärke zu bringen, studieren wir Nährstofftabellen. Unsere Forschungsergebnisse ergeben ganz klar: Maismehl hat den höchsten Stärkeanteil vor Weizenstärke, Puddingpulver und Tapiokaperlen. »Tapiokaperlen?« Doris wird hellhörig, Schmuck ist ihre Leidenschaft. Udo: »Nein, Dorchen, das hängst du dir bitte nicht um den Hals, es ist süß, salzig, matschig und klebrig!«

Saku Sai Moo – Tapiokaknödel

100 g kleine Tapiokaperlen vorbereiten. 15 bis 20 Min. in Wasser mit Raumtemperatur einweichen. (Verhältnis von Tapioka zu Wasser 1:1). Für die Füllung zwei EL Öl in eine Pfanne geben. Eine fein gehackte Zwiebel unter Rühren anbraten, bis die Zwiebel glasig ist. 100 g Schweinehackfleisch hinzufügen und fünf Minuten bei mittelstarker Hitze unter Rühren braten. Zwei EL geröstete und gemahlene Erdnüsse, einen EL Zucker, einen EL Fischsauce und einen halben TL gemahlenen Pfeffer hinzufügen. Köcheln lassen, abschmecken. Vom Feuer nehmen und abkühlen lassen. Währenddessen den Tapiokateig zubereiten. Sobald die Füllung ausreichend abgekühlt ist, kleine Kugeln mit einem Durchmesser von 1 bis 1,5 cm daraus formen. Dampfer vorbereiten: ein Stück Backpapier in den Dampfgarer legen oder Boden mit Öl einfetten. Die Tapiokakugeln ein bis zwei Minuten lang wie Teig kneten, dann kleine Bällchen formen (etwa so groß wie die Füllungsbällchen) und dünn ausrollen. In die Mitte die Füllung geben und die Teigtaschen rundum schließen. Finger mit lauwarmem Wasser befeuchten, damit sie nicht an dem Teig kleben. Knödel in den Dampfgarer geben, je nach Größe 12 bis 15 Min. dämpfen. Tapiokaperlen sollten transparent aussehen, die Füllung im Inneren sichtbar sein. Knödel aus dem Dampfgarer mit einem vorher in Öl getauchten Löffel entnehmen. Mit grünem Salat, Korianderblättern und Thai-Chili garnieren und servieren.