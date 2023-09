Konferenz in Hamburg zu Femiziden

Hamburg. Am kommenden Sonntag richtet die Linksfraktion der Hamburgischen Bürgerschaft eine »Konferenz gegen Femi(ni)zide und patriarchale Strukturen« im Rathaus der Hansestadt aus. »Alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau durch ihren (Ex-)Partner getötet. Jeden Tag gibt es einen Versuch. Wie hoch das Dunkelfeld der vollendeten und versuchten Femi(ni)zide ist – völlig unklar. Eine entsprechende Datenerhebung gibt es weder in Hamburg noch auf Bundesebene«, heißt es in der entsprechenden Mitteilung. In verschiedenen Referaten wird unter anderem auf die menschenrechtliche Perspektive, die strafrechtliche Erfassung und Möglichkeiten der Selbstorganisation gegen diese Form der geschlechtsspezifischen Gewalt eingegangen. Anmeldungen unter linksfraktion-hamburg.de/sexismus-toetet/ (jW)