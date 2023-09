Mieterbund fordert Plan gegen Wohnungskrise

Berlin. Der Deutsche Mieterbund (DMB) hat von der Bundesregierung einen konkreten Plan zur Bekämpfung der Wohnungskrise verlangt. Nötig seien vor allem mietrechtliche Maßnahmen, »um den rasanten Mietenanstieg zu stoppen«, forderte Verbandspräsident Lukas Siebenkotten am Donnerstag. Er kritisierte, dass dieses Thema nicht auf der Agenda des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum stehe, das am kommenden Montag Zwischenergebnisse präsentieren will. Laut einer vom Mieterbund und anderen Organisationen in Auftrag gegebenen Studie werden dieses Jahr mehr als 700.000 Wohnungen fehlen – vor allem Sozial- und bezahlbare Mietwohnungen, betonte der Verbandspräsident. (AFP/jW)