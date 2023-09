Jaro Suffner »Ein Fass Minuten ist jetzt eine Stunde, und ein Fass Stunden machen einen halben Tag«, Ernst Schnabel, Libretto zu »Das Floß der Medusa«

Als größte Wohltat der Intendanz von Barrie Kosky an der Komische Oper Berlin darf erinnert werden, dass er den Mut aufbrachte, die Saison 2019/20 mit seiner eigenen Inszenierung von Hans Werner Henzes »The Bassarids« zu eröffnen. Und es nicht mal versaute. Tatsächlich bleibt jene Aufführung als das letzte große Opernerlebnis in der Haupstadt vor Beginn der jahrelangen Quarantäne im Pandemiegeschehen in Erinnerung. Wieso die Produktion allerdings nur sehr kurz im Programm war, bleibt unklar.

Vier Jahre später wird das Opernhaus an der Behrenstraße nun umfassend saniert und durch einen seinem Standort Berlin-Mitte entsprechenden schicklichen Glastumor erweitert. Deswegen hat man die Spielstätten für die aktuelle Saison über die ganze Stadt verteilt – Schillertheater, Konzerthaus am Gendarmenmarkt und für das Kernpublikum jeder Oper zum Beispiel auch das SchwuZ am Rollberg in Neukölln. »Raus in die Stadt, rein in die Kieze!« lässt die neue, dreiköpfige Intendanz im Hefterl zur Spielzeit rodomontieren. Es fällt dem Rollbergkiez mit Penny-Markt und Woolworth leicht, cooler, geiler, lebenswerter zu sein als ein zentrales Nichts mit Stadtschloss und Schnitzel für 32 Euro. Die Frage, wo man nach einer Opernaufführung sich unverblödend betrinken kann, lässt sich aktuell nur in Neukölln oder Charlottenburg lösen. Wo man den Osten unbewohnbar gemacht hat, wird der sozialdemokratische Westen zum Standortvorteil.

Der Kratzer kann’s

Erneut also lässt man Henze, den schwulen Kommunisten aus Gütersloh, zum Spielzeitauftakt der Komischen Oper aufführen: »Das Floß der Medusa« von 1968, diesmal mit Tobias Kratzer als Regisseur. Der 43jährige Niederbayer wird 2025 die Intendanz an der Hamburger Staatsoper übernehmen. In Bayreuth inszenierte er 2019 den Tannhäuser, durchaus triumphal mit Clowns und Autos und Gartenzwergen, so wenig prätentiös wie irgend möglich, gleichzeitig – und das darf für die kontemporäre Opernlandschaft als bemerkenswerte Ausnahme gelten – ohne den sonst vorherrschenden IKEA-Euro-Müll auf der Bühne, dafür mit präziser Figurenarbeit und Sängerführung. Der Kratzer kann’s also, und ein Henze lässt sich, wie bereits bemerkt, schlecht versauen. Zuversicht zahlt sich ausnahmweise aus, denn was im Hangar 1 im Bauche des Flüchtlingsleviathan namens Flughafen Tempelhof am Sonnabend, dem 16.9.2023, vonstatten ging, war nichts weniger als überwältigend.

Ein Wasserbecken hat man hingestellt und sogar ein Floß reingestellt, darauf verschiedene Sänger plaziert, die schon vor Start starr posieren müssen, um das einschlägige Gemälde von Géricault nachzustellen. Links und rechts meterhohe Metalltribünen, dazwischen das Orchester. Man hat den Hangar hübsch ausgeleuchtet, der Sommerabend macht die Badeatmosphäre perfekt – alles Klatschvieh schwitzt und stinkt.

Im Schlauchboot von der Wasserwacht kommt die Mezzosopranistin Idunnu Münch als Charon angepaddelt. Die armen Seelen drängen sich aufs Floß, sie wollen überleben, weil die Fregatte sank und, wie üblich, nur Hochdekorierte in Sicherheit gebracht wurden. Als erstes sterben die Schiffsjungen, der Chor folgt ihnen ins Wasser, der Tod (Gloria Rehm als La Mort) ruft von einem Ufer, das es nicht gibt. Alles ist unbeschreiblich elend, Henzes Komposition hingegen atemberaubend, unnachahmlich gespentisch, alles unbeschreiblich Elende in sirenenhafte Chorarrangements und Streicherorgien übersetzend, virtuos jenseits aller modernistischen Dogmatik direkt ins Jenseits verweisend. Das Dirigat von Titus Engel hat unter schwierigen akustischen und optischen Verhältnissen alles unter Kontrolle.

Im Klagegewirr

Unglaublich auch die Qualität in Dichtung und Dichte des Librettos von Ernst Schnabel, das man im Klagegewirr der Stimmen kaum versteht und auf leider viel zu kleinen Monitoren im Hangar erraten muss. Das, was sich entziffern lässt, ist eine zeitlose Tragödie von »Klassimus« und Ignoranz, von der Sinnlosigkeit eines Todes durch die Selbstverständlichkeit der Herrschaft. Hans Werner Henze und Tobias Kratzer bescheren der Komischen Oper an diesem Abend die Ehre, das hundertmal bessere Maxim-Gorki-Theater zu sein.