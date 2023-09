Amira Mohamed Ali: CDU-Vorgehen in Thüringen kein Einreißen von Brandmauer

Bernd von Jutrczenka/dpa Amira Mohamed Ali vor einer Klausurtagung der Linke-Fraktion (Berlin, 30.8.2023)

Die Kovorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, Amira Mohamed Ali, äußerte sich am Dienstag in einem von ZDF-Korrespondentin Andrea Mauer auf X dokumentierten Statement auf einer Fraktionspressekonferenz zum Vorgehen der CDU in Thüringen, die bei einer Abstimmung am 15. September eine Mehrheit für ihren Antrag zur Senkung der Grunderwerbssteuer nur mit Hilfe der AfD erreichen konnte.

Ich muss schon sagen, ich wundere mich über diese Debatte und dass in diesem Fall auch von dem Einreißen, von einem Bröckeln einer Brandmauer die Rede ist. Das empfinde ich überhaupt nicht so. Die Union hat einen Antrag gestellt, einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Position der Union vertritt. Also es ist keine ausweislich rechte Position, es ist einfach die Haltung der Union und auch die Haltung der FDP, die haben es eingebracht, und die AfD hat dem zugestimmt. Was hätten die denn jetzt machen sollen? Darauf verzichten, als Opposition Anträge einzubringen oder den Antrag zurückziehen? Ich finde das einigermaßen absurd. Ich hätte das abgelehnt, wenn die Union jetzt mit der AfD gemeinsam einen Antrag gestellt hätte. Das ist abzulehnen. Aber das ist ja nicht das, was da passiert ist. Und so finde ich diese Debatte darüber und dass das jetzt das Einreißen einer Brandmauer gewesen ist, finde ich einigermaßen absurd. Und ich meine, es sieht ja auch (so aus, jW), dass das so Debatten sind, die am Ende der AfD nützen. Weil ich meine, was die Union hier gemacht hat, ist einfach ganz normales parlamentarisches Vorgehen. Sie hat dann einen Antrag eingebracht, und der ist abgestimmt worden. Ja, und wenn dann ein Ergebnis rauskommt, was man nicht gut findet, dann muss man damit halt umgehen. So ist Demokratie.

Mohamed Alis Statement stieß auf Widerspruch von mehreren Mitgliedern ihrer Fraktion. So schrieb der frühere Parteivorsitzende Bernd Riexinger auf X:

Für Die Linke gilt weiterhin: keinerlei Zusammenarbeit mit Rechtsradikalen und Faschisten. Das heißt auch keine gemeinsamen Anträge. Die CDU Thüringen hat ganz klar die Brandmauer nach rechts eingerissen. Amira Mohamed Ali spricht nicht für Die Linke, wenn sie das CDU-Vorgehen in Thüringen »in Ordnung« findet. Wer ein alternatives Parteiprojekt in Erwägung zieht, mag ja so denken, das gilt aber nicht für Die Linke.

Linke-Parteivorstandsmitglied Luigi Pantisano erklärte auf X:

Die Fraktionsvorsitzende ad interim, Amira Mohamed Ali, sollte entweder schweigen oder, wenn sie meint auf einer PK der Fraktion doch unbedingt was sagen zu müssen, ausschließlich die Position der Partei vertreten. (…)

Angesichs solcher Vorwürfe stellte Mohamed Ali am Dienstag abend auf X klar:

Selbstverständlich verbietet sich eine Zusammenarbeit mit der AfD. Diese Partei ist in großen Teilen rechtsextrem. Ich verabscheue ihre menschenfeindliche Gesinnung zutiefst. Aber ich bleibe bei meiner Meinung: Es geht nicht, dass demokratische Parteien sich von der AfD in Geiselhaft nehmen lassen und ihre eigenen Anträge danach ausrichten, was die AfD wohl dazu sagt. Die Debatte um diesen angeblichen Bruch der ›Brandmauer‹ nützt übrigens ausschließlich der AfD. Statt sich weiter mit sich selbst zu beschäftigen, sollten sich die demokratischen Parteien selbstkritisch fragen, warum die AfD im Umfragehoch ist und was man dagegen tun kann.