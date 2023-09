USA: Geiseln aus Iran angekommen

Washington. Fünf im Rahmen eines Gefangenenaustausches mit dem Iran freigelassene US-Bürger sind am Dienstag (Ortszeit) in den USA angekommen, wie AFP am Mittwoch meldete. Die fünf Männer trafen auf dem Militärflugplatz Fort Belvoir südlich von Washington ein. Die Freigelassenen, von denen einer acht Jahre lang in Haft war, kamen aus dem Golfstaat Katar, wo der Austausch stattgefunden hatte. Der Golfstaat war als Vermittler zwischen Washington und Teheran aufgetreten. (AFP/jW)