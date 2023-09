Palästina: Tödlicher Einsatz in Jericho

Ramallah. Bei einem israelischen Militäreinsatz in Jericho im Westjordanland ist am Mittwoch ein 19jähriger Palästinenser getötet worden. Er habe eine Schussverletzung am Kopf erlitten, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Demnach habe Israels Militär am frühen Morgen ein Haus umstellt und zwei Männer festgenommen. Dabei sei es zu Konfrontationen gekommen. Bereits am Dienstag waren bei Auseinandersetzungen in Gaza und im Westjordanland insgesamt fünf Palästinenser getötet worden. (dpa/jW)