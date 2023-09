Gabun: Festnahmen wegen Korruption

Libreville. Der Sohn des in Gabun durch einen Militärputsch gestürzten Expräsidenten Ali Bongo Ondimba ist der Korruption bezichtigt und festgenommen worden. Neben Bongos ältestem Sohn Noureddin Bongo Valentin seien auch der frühere Präsidentensprecher Jessye Ella Ekogha sowie andere Vertraute des Exstaatschefs in Gewahrsam genommen worden, teilte der Staatsanwalt der Hauptstadt Libreville am Mittwoch mit. Insgesamt habe es zehn Festnahmen gegeben, weitere sollen folgen. Neben Korruption lauten die Vorwürfe auf Veruntreuung öffentlicher Gelder, Geldwäsche und Fälschung offizieller Dokumente. (AFP/jW)