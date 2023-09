Bayern: Söder plant größere Grenzpolizei

Freilassing. Zweieinhalb Wochen vor der bayerischen Landtagswahl hat Ministerpräsident Markus Söder eine enorme Vergrößerung der Grenzpolizei im Freistaat angekündigt. Für die nächste Wahlperiode liege das neue Personalziel bei 1.500 Stellen, sagte der CSU-Chef am Mittwoch an der bayerisch-österreichischen Grenze in Freilassing. Aktuell umfasst die Einheit rund 820 Polizisten. Darüber hinaus müssten aufgrund der »hohen Zuwanderungszahlen« Sonderaufnahmeprogramme gestoppt und neue Rückführungsabkommen für schnellere Abschiebungen abgeschlossen werden. (dpa/jW)