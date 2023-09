EU soll Glyphosat für weitere zehn Jahre zulassen

Brüssel. Die Zulassung des Herbizids Glyphosat könnte nach einem Entwurf der EU-Kommission verlängert werden. Dem am Mittwoch online gestellten Dokument zufolge könnte das Pflanzengift zehn weitere Jahre eingesetzt werden. Der Vorschlagsentwurf wird am Freitag mit den EU-Staaten erörtert. Für den Einsatz sind bestimmte Bedingungen vorgesehen. Dabei geht es etwa darum zu verhindern, dass Glyphosat bei der Anwendung stark verweht wird. Das Mittel ist EU-weit noch bis zum 15. Dezember zugelassen. Umweltschutzorganisationen sehen in Glyphosat Gefahren für Menschen und Umwelt, der Hersteller Bayer AG weist das zurück. (dpa/jW)