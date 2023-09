Syriens Präsident zu Besuch in China

Damaskus. Zum ersten Mal seit Beginn des Kriegs in seinem Land wird Syriens Präsident Baschar Al-Assad diesen Donnerstag in China erwartet, wie die syrische Nachrichtenagentur SANA mitteilte. Der Besuch erfolge auf Einladung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping. Es ist der erste von Assad in China seit fast 20 Jahren: Er war zuletzt 2004 in China. Beijing setzt sich im Falle des andauernden Syrien-Konflikts für eine friedliche Lösung ein. Im Frühjahr hatte die Volksrepublik zwischen Iran und Saudi-Arabien eine Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen vermittelt. (dpa/jW)