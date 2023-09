Mexiko unterbricht nach Unfällen Zugverkehr

Mexiko-Stadt. Nach mehreren schweren Unfällen mit sogenannten blinden Passagieren hat Mexikos größtes Transportunternehmen im Schienenverkehr seinen Betrieb weitgehend eingestellt, wie dpa am Mittwoch meldete. In den vergangenen Tagen sei etwa ein halbes Dutzend Menschen auf Zugstrecken in Richtung US-Grenze getötet oder verletzt worden, wie das Unternehmen Grupo México seine Entscheidung begründete. Sie betrifft etwa 60 Güterzüge. Zahlreiche Menschen aus lateinamerikanischen und anderen Ländern nutzen den Bahnverkehr, um unentgeltlich durch Mexiko nordwärts zu reisen und Richtung USA zu gelangen. (dpa/jW)