Ukraine greift Ziele in Russland an

Kiew. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erneut mit Erfolg russisches Territorium angegriffen. So hätten Saboteure zwei Flugzeuge und einen Hubschrauber auf einem Militärflugplatz bei Moskau zerstört, teilte der ukrainische Militärgerheimdienst GUR am Mittwoch mit. Außerdem hat ein Drohnenangriff einen Brand in einem Treibstofflager in der südrussischen Küstenstadt Sotschi ausgelöst. Laut der zuständigen russischen Regionalverwaltung wurde dabei niemand verletzt. Die russischen Streitkräfte haben einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge mehrere Drohnen bei Sewastopol auf der Halbinsel Krim abgefangen. Sewastopol ist der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Auch Russland griff erneut ukrainische Ziele mit Drohnen an und beschädigte dabei in der Nacht zu Mittwoch eine Raffinerie in der Stadt Krementschuk. (dpa/jW)