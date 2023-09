Brinkhoff-Moegenburg Frei nach Alexander Puschkin: Dann geht man zum Generalstab und spielt ein wenig Billard, darum muss man aber auch zu spielen verstehen

Frank Castorf hat zum Spielzeitbeginn der Hamburgischen Staatsoper am Sonnabend eine ergreifend-glamouröse Inszenierung von »Boris Godunow« abgeliefert. Die Musik von Modest Mussorgski in der Urfassung von 1870 – kürzer als spätere Versionen – ist ein Hochgenuss: feinnervig dirigiert von Kent Nagano, die Titelrolle gesungen vom starken Ukrainer Alexander Tsymbalyuk, mit Dovlet Nurgeldiyev als dessen aufbegehrendem Gegenspieler Dimitri und der sinnlichen Mezzosopranistin Kady Evanyshyn en travestie als Schwächling Fjodor. Auch Chor und Orchester überzeugen. Es ist ein überwältigender Rausch aus prunkvollen Klängen. Szenisch wird, in so aufwühlenden wie stimmigen Bildern, die Geschichte Russlands erzählt. Von Iwan dem Schrecklichen bis in die 90er Jahre.

Plakative Dämonisierung verbietet sich Castorf. Weder Putin noch Selenskij noch Jelzin oder Gorbatschow tauchen hier auf. Mit einer in Isa-Genzken-Manier monströs vergrößerten Cola-Flasche als Denkmal endet die Inszenierung. Dass es heute keine originale Coca-Cola mehr in Russland gibt, wissen die Zuschauenden. Dass Putin kein Godunow ist, hoffentlich auch. Und: »Es gibt keinen Gott«, verheißt auf russisch ein Plakat, während christliche Prozessionen ihren Einfluss demonstrieren. Die Widersprüche der Welt bringt Castorf drastisch auf den Punkt.

Sein Titelheld kommt, nachdem Russland sich aus der religiösen Zone kämpfte, durch einen Mord an die Macht. Das Gewissen spielt ihm aber einen Streich, durchkreuzt seinen Triumph. Der Betrüger Grigori nimmt ihm dann das Zepter aus der Hand, gibt sich als Zarensohn Dimitri aus. Godunow dräut der Untergang. Bleibt der Sieg von Coca-Cola, sinnbildhaft für die kapitalistischen Cluster des Geldes.

Generäle, schöne Schlampen, ein Billardzimmer für Kriegsspiele sowie eine Leinwand, die die Gesichter der Protagonisten live vergrößert zeigt, prägen das Bühnengeschehen. Aleksandar Denićs Kulissen sind prachtvolle, Adriana Braga Peretzkis Kostüme elegant-aufregend. Insgesamt gelingt Castorf eine glitzernde Abrechnung mit dem Gang der Geschichte, die am Ende still fragt: Sind die Menschen überhaupt lernfähig?

Was Menschen einander antun, beschreibt düster und eindrücklich, surreal und geisterhaft das Ballett »Endstation Sehnsucht« von John Neumeier, das am letzten Sonntag erstmals seit zehn Jahren in der Hamburgischen Staatsoper wieder gezeigt wurde. Es stammt von 1983, aber es ist so topmodern und intensiv, dass man glaubte, in einer Uraufführung zu sitzen. Die Musik ist extrem schwer: Es ist die Erste Sinfonie von Alfred Schnittke in einer Aufzeichnung von 1974 aus dem sowjetischen Gorki. Die Instrumentierung höllisch genial: Glocken und Trompeten toben, Schlagzeug und lärmiger Jazz heitern das Ganze auf, aber als Pointe gibt es eine Orgel, die klingt, als künde sie das Jüngste Gericht an.

Zu den Orgelakkorden findet eine tänzerische Vergewaltigung statt. Nur ein Meister wie Neumeier kann das so choreographieren, dass es weder obszön noch verharmlosend aussieht. Das Opfer ist Blanche, das Stück zeigt ihr Psychogramm. Die ehemalig vornehme Lady aus dem Süden ist traumatisiert: vom Verlust des Elternhauses, vom Scheitern ihrer Hochzeit, weil der Bräutigam schwul knutscht, schließlich von Verarmung. So landet sie in New Orleans, wo ihr Schwager sie vergewaltigt, wonach sie in eine Irrenanstalt eingewiesen wird. Es heißt im Libretto wirklich »Irrenanstalt«, ungeschönt und tragisch.

Bei Tennessee Williams, nach dessen Drama Neumeier sein Ballett schuf, verlor Blanche ihren Job als Lehrerin, weil sie ein Verhältnis mit einem Schüler hatte. Im Tanzstück verfolgen sie statt dessen drei Liebhaber, von denen einer sie auch beharrlich ruft und sogar besingt. Kiran West, der diese Partie schon 2011 hervorragend darbot, kommt dafür zurück auf die Bühne, obwohl er schon seit Jahren als Fotograf des Hamburg Balletts arbeitet.

Anna Laudere tanzt die Hauptfigur mit so viel elegischer Kraft, dass sie den Vergleich mit Vivien Leigh, die neben Marlon Brando in Elia Kazans Verfilmung von 1951 brilliert hatte, nicht scheuen muss. Matias Oberlin überrascht als gewalttätiger Macho, der erst im Boxring, dann im Bett der Schwägerin den pavianischen Obermacker zeigt. Charlotte Larzelere als seine ihm sexuell hörige Ehefrau Stella dreht voll auf.

Schüsse knallen hier lebende Leichen ab. Blanche erlebt ihre Hochzeit immer wieder. Die Stadt marschiert, heizt sich auf, wird aggressiv. Die Unfähigkeit zu aufrichtigen Beziehungen in der US-amerikanischen Gesellschaft (der späten 1940er) illustriert paradoxerweise keine Musik besser als die der Sowjetunion (der mittleren 70er).