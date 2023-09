Völkerrechtler des Tages: Lars Klingbeil

IMAGO/Future Image Kann kein Wässerchen trüben: Lars aus Soltau

Es schrödert wieder in der SPD. Anlass bleiben die 60 Jahre Mitgliedschaft des Exkanzlers, der seit Otto Schilys Rückzug ins Private immer etwas wie Statler ohne Waldorf wirkt. Am 27. Oktober soll Schröder in Hannover eine Anstecknadel erhalten. Ein Politikum, das seinen Parteichef Lars Klingbeil auf den Plan rief, am Montag in Berlin. Der entschied sich für erprobten Catenaccio: Jedem Mitglied stehe eine solche Ehrung zu, auch Schröder. So weit logisch. Wozu, wenn nicht für eine Anstecknadel, sollte man es sechs Jahrzehnte lang in dieser Partei aushalten?

Zugleich kam Klingbeil dem neuesten innerparteilichen Trend nach, Schröder-Kritik. Aber nicht wegen der Agenda-2010-Austerität oder des völkerrechtswidrigen Angriffs gegen Jugoslawien, die an Klingbeil, dessen Parteikarriere 2001 in Schröders Wahlkreisbüro begonnen hat, gewiss nicht gescheitert wären. Er distanzierte sich vielmehr von der mangelnden Distanz Schröders zu Wladimir Putin. Die politische Haltung des ehemaligen Kanzlers passe nicht zu dem, was die SPD vertrete. So weit Klingbeil. Und es steht zu befürchten, dass er sich ungemein logisch findet.

Man mag von Schröder halten, was man will. Seine kategorischen Imperative hat er beisammen. Als Putin 2014 die Krim besetzen und die Abspaltung der Halbinsel vom ukrainischen Staat nachträglich durch ein Referendum legitimieren ließ, kommentierte Schröder den Vorgang mit folgenden Worten: »Natürlich ist das, was auf der Krim geschieht, etwas, was auch Verstoß gegen das Völkerrecht ist. Aber wissen Sie, warum ich ein bisschen vorsichtiger bin mit dem erhobenen Zeigefinger? Das will ich Ihnen gerade sagen. Weil ich es nämlich selbst gemacht habe, gegen das Völkerrecht verstoßen.«

Schröder und Klingbeil, zweie, mit denen nicht gut Kuchen backen ist. Aber der eine weiß es wenigstens.