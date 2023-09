ZDF/Knut Schmitz Nach seiner Rückkehr aus Schweden besucht Jonathan seine Schule in Berlin: »Jonny Island«

Madeira

Wandern, Wein und wildes Wasser

Nur aus ewigem Frühling konnte so einer wie Cristiano Ronaldo sprießen, und dass er kein Berufsbader wurde, das hat man den Kieselstränden zu verdanken. Also wandern, wandern und nochmals wandern, entlang der Levadas genannten Bewässerungskanäle und bis auf die 1.862 Meter Höhe des Pico Ruivo. D 2022.

3sat, 14.00 Uhr

Zwischen Herd und Heulern

Hochsaison für den Seehundjäger

Nichts mit Robben kloppen! Denn der Jäger hier ist Freund und Helfer, geht doch ein Büsumer Gastronom jede Heulersaison, im Juni und Juli, auf die Jagd nach verschütt gegangenen Seehundwelpen. Zeitgleich ist Hochbetrieb in seiner Kultgaststätte »Kolles Alter Muschelsaal«. D 2023.

NDR, 18.15 Uhr

Re: Showtime in Paris

Madame Arthurs Cabaret

Traditioneller Drag: Seit 1946 wird im Pariser Cabaret von Madame Arthur Travestie zelebriert. Nach fünfjähriger Schließung eröffnete das Theater 2015 erneut, die Fassaden sind und bleiben rot. Drei Dragkings und -queens aus dem aktuellen Ensemble im Porträt. F 2023.

Arte, 19.40 Uhr

Mein Italien unter Meloni

Als wäre die Wiederwahl des Faschismus nicht schon schlimm genug, folgt hier der Familienurlaub in von der Fratella d’Italia regierte Lande. Die Zahnbleachingwerbung in der »Tagesschau«, Ingo Zamperoni, reist in die Heimat seiner italienischen Sippenhälfte und fragt sich, was da wohl los sei. D 2023.

ARD, 20.15 Uhr

Cobain

Der 15jährige Cobain hat’s nicht leicht: Nicht nur, dass seine Junkiemutter ihn nach einem Typen benannt hat, der sich eine Kugel in den Kopf geschossen hat. Auch sonst hat Mia ziemlich versagt, aber auch liebenswerte Seiten. B/D/NL 2017.

One, 22.05 Uhr

Jonny Island

Zum Fernstudium lädt ein Klassenlehrer an einer Waldorfschule seine Schülerinnen und Schüler ein, denn mit eingeschränkter Lungenfunktion sah er während der Coronapandemie keine Wahl, als in ein abgelegenes Haus in Schweden und vor einer tödlichen Infektion zu flüchten. So sehr er sich auch bemüht, den Unterricht aufzupeppen – einen Livestream von Rentieren sieht man auch nicht alle Tage – blockieren die Rudolf Steinerschen Regeln den digitalen Unterricht weitgehend, denn die autoritären Hippies sehen den erst ab höheren Altersstufen vor. D 2023.

3sat, 22.25 Uhr