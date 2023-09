Nachschlag: Rache an der Gesellschaft

imago/Cinema Publishers Collection Als Catwoman (Michelle Pfeiffer, l.) wiedergeboren animiert Selina Kyle den deformierten Oswald Cobblepot (Danny DeVito), sein Pinguindasein für eine Politikerkarriere abzulegen

Mit gleich zwei ikonischen Antagonisten wartet Tim Burtons zweiter Batman-Film auf. Sowohl Oswald »Pinguin« Cobblepot als auch Selina »Catwoman« Kyle starten am unteren Ende der gesellschaftlichen Nahrungskette. Sie als Bürosklavin eines bösartigen Konzernbosses, der sie ermorden will – was sie aber überlebt –, er von seinen eigenen, reichen Eltern wegen körperlicher Deformierungen und animalischem Wesen Moses-gleich per Körbchen auf einem Gewässer ausgesetzt.

Oswald will durch Maskerade als Mensch anerkannt werden und beschließt aus seinem Versteck in Gotham Citys Kanalisation heraus, zum nächsten Bürgermeister dieser korruptesten aller Städte gewählt zu werden. Kyle dagegen macht sich daran, im BDSM-Katzenkostüm die Reichen und Mächtigen zu bestehlen. Beide sind auf Rache an der Gesellschaft aus, die sie schuf. Derweil zieht sich der Multimilliardär Bruce Wayne immer mehr aus der High Society zurück, als deren Teil der Batman ohnehin nur zur Tarnung auftritt. (mb)