George Silk/IMAGO/Pond5 Images Beharrliches Schweigen: Papst Pius XII. mochte sich nicht zu den Naziverbrechen äußern (1944)

Ein Archivfund beweist, dass Papst Pius XII. (Eugenio Pacelli, 1876–1958) von der Vernichtung der Juden in Polen durch die Deutschen wusste. Am Sonnabend zitierte die italienische Tageszeitung Corriere della Sera einen Brief des deutschen Jesuiten Lothar König an seinen deutschen Ordensbruder Robert Leiber, den Sekretär des Papstes, der vom vatikanischen Archivar Giovanni Coco entdeckt wurde. In dem Schreiben vom 14. Dezember 1942 berichtet der Widerstandskämpfer König, wie die Nazis täglich bis zu 6.000 Polen und Juden im Vernichtungslager Belzec ermorden. Coco erklärte laut Corriere, dass die beiden Jesuiten offenbar ausführlich korrespondierten, König erwähne auch das Vernichtungslager Auschwitz.

Damit ist erstmals der Beweis erbracht, dass der Heilige Stuhl ständig Informationen über die Massenvernichtung erhielt. Cocos Forschungen werden am Montag in einer Reihe des Vatikanischen Apostolischen Archivs erscheinen. Aufgrund einer Verfügung von Papst Franziskus sind seit 2020 alle relevanten Dokumente zum Pontifikat Pius XII. (1939–1958) für die Forschung zugänglich.

Wie viel Pius XII. über den Holocaust wusste, ist unter Historikern umstritten. Bis heute wird ihm vorgeworfen, die Menschheitsverbrechen der Nazis nicht offen angeprangert zu haben. Seine Verteidiger heben hervor, er habe politisch Zurückhaltung üben müssen, um die Kirche nicht zu gefährden, und zudem die Rettung von Juden ermöglicht. Im Oktober soll ein Kongress von Historikern und Theologen an der Päpstlichen Universität in Rom die Rolle von Pacelli während des Faschismus erhellen.