Reprodukt Verlag Das Ich fragt sich, wo, wann und vor allem wer es ist

Der französische Zeichner Marc-Antoine Mathieu hat Comicgeschichte geschrieben. Sein Protagonist Julius Corentin Acquefacques (man lese Akfak, das Palindrom von Kafka) ist nicht nur eine Comicfigur, sondern »Gefangener der Träume« (so der Untertitel der berühmten Reihe »Julius Corentin Acquefacques«) und ein unfreiwilliger Entdecker der Möglichkeiten und Grenzen des Mediums, das er bewohnt. Autoreferenz, also den Bezug auf sich selbst, gibt es ab und an im Comic. Meist sind es leicht verrückte Figuren wie Deadpool oder der (falsche) Groucho Marx an der Seite von Dylan Dog, die die Handlung der laufenden Geschichte aus der Sicht des Lesers kommentieren.

Die bis heute sieben »Acquefacques«-Alben, die seit 1990 in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht werden, gehen weit über derlei Nonsens hinaus. Jeder der ausschließlich in Schwarz und Weiß gehaltenen Bände hat ein Formthema. »Der Anfang vom Ende« kippt in der Mitte, wird zu »Das Ende vom Anfang« und kann oder muss von zwei Seiten gelesen werden. »Die Verschiebung« beginnt auf Seite sieben, das Titelblatt kommt gegen Ende, und mittendrin sind ein paar Seiten herausgerissen. »Der Ursprung« ist ein Comic mit Ursprung im selben Comic, in »Die 2,333. Dimension« ist die in Bildmedien ja ohnehin falsche, nur gezeichnete Dreidimensionalität um zwei Neuntel reduziert, auf Seite 35 von »Der Wirbel« kann die Leserin eine Art Wirbel aus dem Album ziehen, danach geht es eine Weile als Fotocomic weiter etc. pp.

Leserschaft und die einschlägige Forschung haben große Freude an seinen Werken. Allerdings hat auch die Grenzvermessung und -überschreitung ihre Grenzen. Nach dem fünften Band »Die 2,333. Dimension« (2004) ließ Mathieu das so faszinierende, aber auch etwas beklemmende Acquefacques-Universum für längere Zeit hinter sich und entwarf andere, zumeist düsterere Hirnverdreher.

Mit »Deep me« ist nun das bislang finsterste Werk aus seiner Feder erschienen. Über lange Strecken besteht der Comic ausschließlich aus schwarzen Panels mit weißem Text. Das Ich weiß nichts von sich, fragt sich, wo, wann und vor allem wer es ist. Es fühlt nichts, sieht nichts, hört aber Geräusche und Stimmen, aus denen es langsam zu schließen lernt, dass es Adam heißt und offenbar einen Unfall hatte. Weil Adam sich nicht regt, wollen die Ärzte ihn abschalten. All das sieht die Leserin nicht, sie muss sich den Horror vorstellen. Später kommen vereinzelt blasse Bilder von besagtem Unfall auf, zusammen mit Zweifeln an ihrer Echtheit und der Aufrichtigkeit der Gespräche.

Dann ist wieder alles schwarz. Eine (seine?) Frau scheint Bewegung an ihm wahrgenommen zu haben, warum glauben die Ärzte ihr nicht? Ist er bzw. bin ich in eine Art künstliches Koma versetzt worden, wurden die Dialoge einstudiert? Die Gehirnaktivität muss sich doch auf den Geräten zeigen! Adam glaubt, verstanden zu haben, dass man von ihm den Zugangscode zu seinem Computer erfahren möchte, offenbar war er vor dem Ereignis, welches es auch gewesen sein mag, ein wichtiger Mann. Er erinnert sich sogar an eine Zahlenkombination. Steckt die Frau mit den Leuten unter einer Decke? Oder hat sein Gehirn das alles nur erfunden, um die Leere zu füllen? Wer weiß, was das Organ so treibt, wenn aller Kontakt zur Außenwelt erlischt. Aber angenommen, das ist wirklich alles nur inszeniert, um ihn auszuquetschen – was soll er jetzt tun? Versuchen, den Code mitzuteilen, um dann getötet zu werden, oder doch lieber in dieser schrecklichen Lage bleiben? Ganz am Ende gibt es dann doch noch Bilder, einige sehr überraschende Wendungen, die zu schildern mit Konrad Adenauer gesprochen ein Abgrund von Comicverrat wären, und ein ziemlich mulmiges Gefühl in der Magengrube. Und das ist bestimmt nicht nur eingebildet.