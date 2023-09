Salonfaschistin des Tages: Giorgia Meloni

REUTERS/Yara Nardi Giorgia Meloni mit Ursula von der Leyen (Lampedusa, 17.9.2023)

Italiens Ministerpräsidentin hat zwar nach eigenen Angaben ein »unbeschwertes« Verhältnis zum Faschismus, doch ist sie nun mal auch neoliberal, was das Zeug hält – Mitglied im Aspen Institute, gewichtige Unterstützerin der Ukraine im Krieg gegen Russland und nicht zuletzt schert es sie einen Dreck, wie die Armen in ihrem Land über die Runden kommen. So eine braucht die EU. Da ist es nur selbstverständlich, dass sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von Giorgia Meloni für Sonntag auf die Insel Lampedusa zitieren ließ. Gemeinsam hatten sie im Juli ja bereits mit breitem Grinsen den Migrationspakt mit Tunesien besiegelt. Zwei wie Pech und Schwefel. Im Schlepptau der beiden: Matteo Piantedosi, Italiens Innenminister und Kumpel von Lega-Chef Salvini, dessen erste Amtshandlung darin bestand, die Arbeit von Seenotrettungsschiffen im Mittelmeer zu behindern, sowie die schwedische Sozialdemokratin Ylva Johansson, bisher nur durch intensive Lobbykontakte aufgefallen.

Der illustren Runde ging es natürlich am Tag des Herrn nicht darum, dem Elend der Geflüchteten auf der Insel beizukommen, sondern darum, sie schnell loszuwerden oder gar nicht erst anlanden zu lassen. Meloni hatte da am Freitag schon mal vorgelegt: Die Marine soll vor der nordafrikanischen Küste die Boote aufhalten und zurück an den Strand schicken, wo deren Passagiere dann von rassistischen Mobs attackiert oder korrupten Behörden in die Wüste geschickt werden. Von der Leyen kam dann gleich mit der Spitzenidee um die Ecke, die Pushbackagentur Frontex zu nutzen. Und Meloni will den Pakt mit Tunis auf ganz Nordafrika ausweiten. By the way: Der dreistellige Millionenbetrag für Präsident Kaïs Saïed muss sich ja schließlich lohnen, kommen doch alle Geflüchteten auf Lampedusa aus dem 140 Kilometer entfernten Tunesien.