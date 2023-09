Lieferkettengesetz ohne Berichtspflichten

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) will das Lieferkettengesetz entschärfen. Wie dpa am Sonnabend berichtete, möchte Habeck Berichtspflichten aus dem nationalen Lieferkettengesetz so schnell wie möglich aussetzen, um Unternehmen nur noch nach europäischem Recht berichten zu lassen. Ein EU-Lieferkettengesetz sei richtig, Unternehmen«; eine »doppelte Berichtspflicht« dürfe es nicht geben. (dpa/jW)