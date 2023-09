Immer mehr Rentner müssen arbeiten

Berlin. Immer mehr Rentner in der BRD arbeiten. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Wochenende mit Berufung auf Antworten des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke berichtete, sind derzeit mehr als eine Million Beschäftigte über 67 Jahre alt und haben somit das reguläre Renteneintrittsalter überschritten. Demnach sind 251.000 Rentner sozialversicherungspflichtig, 872.000 geringfügig beschäftigt. Die hohe Zahl an Minijobbern unter den Rentnern sei ein klares Indiz, dass immer mehr Rentner zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts arbeiten müssten, befand die Linke-Fraktion. (AFP/jW)