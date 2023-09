Richterbund: Osten droht Personalkrise

Berlin. Der Deutsche Richterbund rechnet mit einem großen Personalmangel bei Gerichten und Staatsanwaltschaften. Insbesondere Ostdeutschland sei betroffen, erklärte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn am Sonntag der dpa. Bis zu 50 Prozent aller Juristinnen und Juristen werden demnach in den kommenden zehn Jahren im Osten in den Ruhestand gehen. Fast 3.000 Beamte fehlten dann. Die Entwicklung erreiche im Jahr 2030 ihren Höhepunkt. Die Landesregierungen müssten eine höhere Besoldung und »moderne Arbeitsplätze auf der Höhe der digitalen Zeit« anbieten, sagte Rebehn. (dpa/jW)