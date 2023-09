IMAGO/Chris Emil Janßen Erst Standort, dann Klima: Viele konkrete Inhalte der Konferenz verblieben trotz dieser Priorität im Ungefähren

Die 13. Nationale Maritime Konferenz (NMK), »zentrale Veranstaltung der Bundesregierung zur Unterstützung der maritimen Wirtschaft«, ist am Freitag nach zwei Tagen in Bremen zu Ende gegangen. Mit der Organisation hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) die Kölner Agentur »Facts and Fiction« beauftragt: Der Name ist Programm. Zu den »Facts« gehört es, dass sich rund 800 Teilnehmer aller schiffahrts- und meeresbezogenen Firmen und Einrichtungen eingefunden hatten. Nur Umweltverbände oder andere zivilgesellschaftliche Gruppen waren »faktisch« nicht vertreten, mindestens zwei Fälle sind bekannt, in denen Mitglieder nicht zugelassen worden sind.

Unter »Fiction« indes sind große Teile der diskutierten Inhalte zu verbuchen. Es ging um Stichworte wie Klimaschutz, Dekarbonisierung, Energiewende, Marineschiffbau und Schutz kritischer Infrastruktur, Hafenstrategie und Nachwuchsprobleme: Wer alle diesbezüglichen Forderungen, Vorschläge und Ideen summiert und dann nach ihrer Umsetzung und Finanzierung fragt, kommt schnell auf – Fiktion. Denn was da aufgelistet wurde, dürfte ohne enorme Steuererhöhungen selbst von Generationen kaum zu bezahlen seien.

Am Donnerstag wurde der Kongress vom Maritimen Koordinator der Bundesregierung, Dieter Janecek, eröffnet. Es folgten Reden des Bremer Regierungschefs Andreas Bovenschulte, Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD), Habeck und der Verkehrsstaatssekretärin Daniela Kluckert (FDP). Sie alle schwelgten in unterschiedlichen Tonlagen von Aufbruchstimmung und Chancen für die maritime Wirtschaft, von Dialog und »Brückenschlag« zwischen der Küste und dem Binnenland, von der maritimen Familie und ihren weitreichenden Aufgaben fürs ganze Land und seine Zukunft. Viele schöne Worte – aber alles vorerst unverbindlich.

Zum Beispiel Klima- und Energiepolitik: Die Vorhaben der BRD und der EU in Sachen Energiewende bedeuten ebenso wie die – wenngleich viel zu schwachen – Beschlüsse der UN-Schiffahrtsorganisation IMO zur Klimaneutralität 2050 nichts anderes als gigantische Herausforderungen. Das fängt bei Entwicklung oder Optimierung neuer Technologien von Offshorewindkraft an, gefolgt von im Detail noch unvorstellbaren Erweiterungen küstennaher Industrien und vor allem Hafenanlagen, von Flächenakquisition, Schwerlastkajenbau, Bereitstellung nötiger Installationstechnik und -flotten.

Hinzu kommen Entwicklung, Produktion und Logistik »klimaneutraler« Treibstoffe wie etwa Ammoniak oder Methanol samt Umrüstung bestehender Schiffe beziehungsweise Neubau für die entsprechenden Antriebe. Ergänzt wurden diese Komplexe am Freitag durch die Debatten über maritime Sicherheit – was über strategische Aspekte hinaus auch Anlagenschutz einbezieht – und künftigen Marineschiffbau. Ob die familiär geführte Bremer Kriegsschiff- und Luxusyachtenwerft Lürssen sich auf Pläne eines Nationalverbunds mit Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) einlässt, da doch schon Rufe nach staatlichen Lenkungsoptionen laut wurden, bleibt abzuwarten.

Diese Aufzählung kann hier nur exemplarisch sein, verdeutlicht aber eines: Ob sie nach heutigem Kenntnisstand überhaupt vervollständigt werden könnte, bleibt ebenso unklar wie die Frage, ob Milliardeninvestitionen ausreichen werden; zumal sich durch alle Debattenbeiträge – wen wundert’s? – immer wieder der Ruf nach Subventionen zog. Auf Erwägungen, was das alles für die Meeresumwelt bedeutet, wartete man lange vergebens, nur Sebastian Unger als Meeresbeauftragter der Bundesregierung wagte am Freitag mittag einmal, an den Schutz der ebenfalls klimarelevanten Biodiversität zu erinnern.

Nicht verschwiegen werden darf auch dieses: Staatliche Stellen sollen nicht nur finanziell fördern, sondern auch erheblich eingreifen – in die Bürgerrechte. Kaum ein Redebeitrag (selbst der von Bremens linker Häfensenatorin Kristina Vogt nicht) verzichtete auf die Mahnung, dass alle anstehenden Schritte dringend einer Verfahrensbeschleunigung bedürften. Das Jammern über zeitraubende Planungsdebatten, denen dringend Einhalt geboten werden müsse, um die gesteckten Ziele erreichen zu können, waberte durch den gesamten Kongress.

Natürlich fehlte es auch nicht an hehren Vorsätzen, allerdings spät und spärlich: Unmittelbar vor Konferenzende wurde über das Nachwuchsproblem gesprochen – vor mittlerweile halbleeren Reihen, was den im Saal sitzenden Polarforscher Arved Fuchs zu sarkastischer Kritik anstachelte. Zwar gab es manche Eingeständnisse bisherigen Versagens und viele Ideen, was besser zu machen sei: So regte etwa Konstantin Pohsin, Kapitän des Hochseebergungsschleppers »Nordic«, an, direkt in die Schulen zu gehen, um junge Menschen selbst schon im Grundschulalter für Schiffahrt und maritime Berufe zu begeistern.

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) tat sich hervor mit der Ankündigung, künftig jährlich unter anderem 400 seeseitige Ausbildungsplätze anbieten zu wollen. Ob das angesichts der Verhältnisse in der Schiffahrt nach Änderung der Schiffsbesetzungsverordnung im Jahre 2016 allerdings zügig umsetzbar ist, erscheint manchen fraglich. Es gehört zu den »Facts« dieser NMK, dass die soziale und tarifliche Lage der Seeleute so gut wie keine Rolle spielte. Und es ist Tatsache, dass sich die Anzahl deutscher Seeleute auf einem historischen Tiefpunkt befindet. Laut Statistik der Knappschaft-Bahn-See gab es Ende März 2023 nur noch 4.744 von ihnen – zehn Jahre zuvor waren es noch gut 7.400 gewesen.