Berlin: Festnahmen nach Farbaktion

Berlin. Mitglieder der Aktionsgruppe »Letzte Generation« haben am Sonntag das Brandenburger Tor in Berlin großflächig mit Farbe besprüht. Alle sechs Säulen des Baudenkmals waren – zum Teil bis in mehrere Meter Höhe – mit gelber und orangener Warnfarbe bedeckt, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Laut Polizei wurden 14 Menschen festgenommen. Es seien Ermittlungen wegen »gemeinschädlicher Sachbeschädigung« aufgenommen worden. Von der Aktion solle die Botschaft ausgehen, dass es Zeit für die Abkehr von den fossilen Energieträgern sei, teilte die Gruppe mit. (AFP/jW)