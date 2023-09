Simplicissimus Während die Inflation explodierte, ging der Hunger um – Zeichnung von Wilhelm Schultz aus dem Simplicissimus (Oktober 1923)

Am Nachmittag des 17. September 1923 fallen in der südbadischen Kleinstadt Lörrach Schüsse. Wütende Demonstranten sammeln sich vor den Drahtverhauen, die die paramilitärische Sicherheitspolizei (Sipo) in der Innenstadt errichtet hatte. »Bluthunde!« wird den Beamten entgegengeschleudert. Als einige Personen versuchen, den Stacheldraht einzureißen, eröffnet die Polizei das Feuer. Drei Demonstranten fallen den Schüssen zum Opfer. Bis in die Nacht dauern die Schießereien zwischen Streikenden und der Polizei. Die kommunistische Arbeiterzeitung titelt: »Die badische Regierung lässt hungernde Arbeiter niederschießen«, und wird daraufhin kurzerhand polizeilich beschlagnahmt und für drei Monate verboten. Das öffentliche Leben wird durch teilweise wilde Streiks lahmgelegt. Missliebige Fabri­kanten werden verschleppt und als Geiseln genommen. Das Wasser- und Elektrizitätswerk wird stillgelegt. Um den Zuzug »unruhiger Elemente« zu verhindern, beschließt die Reichsbahndirektion die Kappung aller Eisenbahnverbindungen. Lörrach und das angrenzende Wiesental, an der Schweizer Grenze gelegen, sind das Epizentrum der Unruhen, die sich von hier über ganz Baden bis nach Mannheim ausbreiten.

Am Hochrhein war der Konflikt am 14. September eskaliert, als 2.000 Bauarbeiter, die in Weil-Leopoldshöhe eine neue Eisenbahnersiedlung errichteten, nach erfolglosen Lohnverhandlungen die Arbeit einstellten. Sie zogen vor das Bezirksamt in Lörrach, unterwegs schlossen sich die Belegschaften zahlreicher Betriebe den Demonstranten an. Ein örtlicher KPD-Stadtrat proklamierte den Generalstreik, unter dem Druck der Ereignisse erschienen die Unternehmer zu Verhandlungen. Noch in derselben Nacht wurden den Arbeiterinnen und Arbeitern wertbeständige Löhne und Wirtschaftshilfen in Fremdwährung in Aussicht gestellt. Zwischenzeitlich hatten jedoch rund hundert Demonstranten fünf Inhaftierte aus dem Lörracher Gefängnis befreit, die zuvor einen Fabrikanten aus dem südbadischen Haagen verprügelt hatten. Das badische Innenministerium war alarmiert. Am Sonntag widerriefen die Textilindustriellen ihre Zusagen. Damit war die Eskalation programmiert.

Da die aus dem Gefängnis in Lörrach befreiten jungen Männer allesamt KPD-Mitglieder waren, machte in den bürgerlichen Zeitungen schnell der Begriff vom »Kommunistenaufstand« die Runde. Tatsächlich hatte sich der südbadische KPD-Landtagsabgeordnete Max Bock als Verhandlungsführer betätigt, und auch in anderen Städten Badens hatten sich Mitglieder der Partei in Aktionsausschüssen und Streikleitungen engagiert. Im strukturschwachen Südwesten war die KPD nicht sehr stark vertreten. Lediglich Mannheim und das von der Textilindustrie geprägte Wiesental galten als rote Hochburgen. Vor allem die vermeintliche oder tatsächliche Bildung »Proletarischer Hundertschaften«, einer Selbstschutztruppe der KPD, wurde in den bürgerlichen Zeitungen und bei der späteren juristischen Aufarbeitung der Proteste als Beleg für die Umsturzpläne der Kommunisten angeführt.

Generalstreik

»Unter starkem verhetzenden Einfluss zugereister Sendlinge«, wie Polizeioberst Erich Blankenhorn ans Innenministerium berichtete, erfolgten Arbeitsniederlegungen, Demonstrationen und Streikversammlungen im gesamten badischen Gebiet. Auch kleinere Orte und Dörfer wurden von der Protestbewegung erreicht, so dass in der zweiten Septemberhälfte der Ausnahmezustand in der Hälfte der Amtsbezirke verhängt wurde. In Freiburg zog ein Protestmarsch mit 10.000 Teilnehmern unter roten Fahnen vor das Rathaus, wo die Lohnverhandlungen zwischen den Unternehmern und den Gewerkschaften geführt wurden. Die Situation spitzte sich zu, als wütende Demonstranten mit Äxten und Brecheisen versuchten, das Gebäude zu stürmen, und Sicherheitskräfte das Feuer auf die Protestierenden eröffneten. Die Stadt war durch einen Generalstreik lahmgelegt, und vor dem örtlichen Gewerkschaftshaus waren Einheiten der kasernierten Sicherheitspolizei mit Maschinengewehren und Gummiknüppeln bewaffnet aufgezogen.

Gegen Ende September erreichten die Unruhen auch ländliche Regionen, wo die Träger der Aufstände eher in der kleinbäuerlichen Bevölkerung zu finden waren. Dementsprechend hatte man die Forderungen übersetzt: Neuverhandlung von Pachtverträgen und Erlass der Landabgabe. In Rust riegelte die Polizei das ganze Dorf ab, weil Gendarmen von bewaffneten Bauern überwältigt und gefangene Demonstranten von der Menge befreit worden waren. Das Bezirksamt Ettenheim wollte daraufhin in einem Bericht an die Staatsanwaltschaft Erscheinungen des »Agrarbolschewismus« erkannt haben.

Die in Freiburg erscheinende sozialdemokratische Volkswacht distanzierte sich von den radikalen Kräften: »Wir lehnen jede Mitverantwortung für die von der Kommunistenpartei eingeleitete Ausweitung der Hungerunruhen für politische Ziele ab.« Badens Arbeitsminister Wilhelm Engler (SPD) tobte noch in seiner Autobiographie, dass viele seiner Genossen für »einige Tage den Kopf verloren« hätten. Dem sozialdemokratischen Gewerkschaftsfunktionär Adolf Kieslich, der sich an den Lohnverhandlungen in Lörrach beteiligt hatte, warf er vor, er habe »sich noch fast radikaler als die radikalsten Schreier der KPD« gebärdet. Die badische SPD befand sich in einem Dilemma: Vor Ort galt es, sich als Arbeitervertreter zu präsentieren, andererseits jedoch als Regierungspartner der konservativen Zentrumspartei und der Liberalen staatliche Maßnahmen gegen die Proteste mitzutragen. Das Innenministerium in Karlsruhe, verantwortlich für die tödlichen Polizeieinsätze in Lörrach, unterstand dem Sozialdemokraten Adam Remmele.

Die Regierung sprach nach außen von einem »wohlgeplanten Kommunistenputsch«. Die Realität sah anders aus, was natürlich auch die Behörden wussten, die intern konstatierten, den Aufständischen habe jede Einsatzerfahrung, einheitliche Führung und Disziplin gefehlt. Tatsächlich hatte einer der angeblichen Rädelsführer, der KPD-Stadtrat Hermann Herbster, laut Zeugenaussagen seinen Mitdemonstranten zugerufen: »Lasst das dumme Schießen sein!« – ein Beleg dafür, dass den Arbeiterparteien und Gewerkschaften zeitweise die Kontrolle über die Bewegung entglitten war.

Katastrophale Lage

Die Triebfeder der Unruhen war die soziale Notlage großer Teile der Bevölkerung, deren Wut sich in den Septembertagen spontan entlud. Im Herbst 1923 war die wirtschaftliche Lage in Baden katastrophal. Die Inflation schraubte sich in astronomische Höhen. Im September 1923 zahlte man für einen Schweizer Franken rund 32 Millionen Mark. Firmeneigner rechneten oft in wertbeständigen ausländischen Währungen oder in Goldwährung ab, zahlten die Arbeiterinnen und Arbeiter jedoch in »Papiermark« aus. Die rasante Geldentwertung bescherte den Lohnabhängigen einen beträchtlichen Reallohnverlust. Sicher­lich auch ein Grund, warum die Lörracher Bauarbeiter eine Teillohnzahlung in eidgenössischer Währung forderten. Facharbeiter erhielten Anfang September einen Stundenlohn von rund 1,2 Millionen Mark. Fast 670.000 Mark musste man für ein Kilogramm Roggenbrot bezahlen.

Mit der Bildung eines Aktionsausschusses in Lörrach hatten KPD und SPD sowie die Betriebsrätevollversammlung das Heft des Handelns wieder an sich genommen. Der Ausschuss mahnte Disziplin an: »Behaltet kaltes Blut. Bietet eure Leiber nicht den Maschinengewehren preis.« Obwohl die Ergebnisse des Freitagsabkommens in den Verhandlungen nicht wieder erreicht wurden, werteten Betriebsräte und Arbeiterparteien am 23. September die Verhandlungen als Erfolg: »Arbeiter, damit ist das Ziel des Kampfes erreicht. Arbeiter, einmütig und geschlossen wurde der Kampf aufgenommen, einmütig und geschlossen muss nun die Arbeitsaufnahme am Montag erfolgen.«

Im Zentrum der juristischen Aufarbeitung der Ereignisse am Freiburger Landgericht im Spätherbst 1924 stand die Formel vom »wohlorganisierten Umsturzversuch«. Elf Angeklagte, darunter der Lörracher KPD-Stadtrat Herbster, wurden – meist wegen Hochverrats – zu Zuchthausstrafen zwischen drei und acht Jahren verurteilt. Thomas Schnabel vom Haus der Geschichte in Stuttgart schreibt zu den Freiburger »Repu­blikschutz«-Prozessen: »Der KPD zu unterstellen, sie habe die Unruhen geschürt, um den politischen Umsturz in Deutschland einzuleiten, (…) ging an der Wirklichkeit vorbei.« Der Lokalhistoriker Hans-Peter Lux vermutet innenpolitische Gründe für die drastischen Urteile der Richter: »Der Popanz des Umsturzversuches aber war nützlich, um der Kritik am überzogenen Einsatz obrigkeitlicher Machtmittel zu be­gegnen.«