UK: Sexualisierte Gewalt an Ärztinnen Alltag

London. Nach Berichten über zahlreiche sexuelle Übergriffe gegen Ärztinnen in Großbritannien hat der Gesundheitsausschuss im Parlament eine Untersuchung angekündigt. Der Ausschussvorsitzende Steve Brine nannte die Ergebnisse einer Studie der Universität Exeter »schockierend«. Demnach wurden fast zwei Drittel (63 Prozent) der Chirurginnen im staatlichen Gesundheitsdienst NHS, die an einer Onlineumfrage teilnahmen, Opfer sexueller Belästigung. Knapp ein Drittel (30 Prozent) sei in den vergangenen fünf Jahren von Kollegen sexuell attackiert worden – teilweise während Operationen. Mindestens elf Vergewaltigungen wurden in der Befragung gemeldet. Die Studie hatte konkrete Fälle geschildert, bei denen Ärztinnen unter ihren Kitteln berührt wurden, Operateure sich die schweißige Stirn an den Brüsten von Kolleginnen abwischten oder sich mit ihrem Geschlecht an ihnen rieben. Einigen Ärztinnen seien bessere Karrierechancen gegen Sex angeboten worden. (dpa/jW)