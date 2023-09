Nachschlag: An Assanges Küchentisch

Thomas Krych/ZUMA Wire/imago Stella Assange gehörte zu Julian Assanges Anwaltsteam und heiratete ihn 2022 im Gefängnis (London, 24.6.2023)

Der US-amerikanische Journalist Chris Hedges war zu Gast bei Stella Assange. Für den Onlinesender The Real News Network besuchte der Pulitzer-Preisträger die Menschenrechtsaktivistin und Juristin, die seit 2022 mit Julian As­sange verheiratet ist, im Vereinigten Königreich. Dass Hedges kaum ein Interview auslässt, ohne seine Lebensleistungen zu erwähnen – geschenkt. Schließlich hat der ehemalige Auslandskorrespondent der New York Times (NYT) und frühere Kriegsreporter, der 20 Jahre lang aus über 50 Ländern und den Kriegen in Guatemala, Bosnien und im Irak berichtete, wirklich einiges vorzuweisen. Auch sein Lob für den alten Zaristen Solschenizyn mag man ihm angesichts des fesselnden Gesprächs am Küchentisch nachsehen. Es geht unter anderem um die Jagd der CIA auf Whistleblower, Zensur, die NYT als Leitmedium des liberalen Mainstreams, Theaterworkshops in US-Knästen und nicht zuletzt um Julian Assanges barbarische Haftbedingungen. Zum Schluss wird es beinahe rührend religiös. (pt)